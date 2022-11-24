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08:27, 24 ноября 2022Мир

Сеул отреагировал на слова сестры Ким Чен Ына о южнокорейском президенте-идиоте

«Ренхап»: Сеул разочаровался словами сестры Ким Чен Ына о южнокорейском президенте-идиоте

Фото: Jorge Silva / Pool / Reuters

В Сеуле отреагировали на оскорбительное заявление сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в адрес руководства и лично президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«Министерство объединения Южной Кореи выражает глубокое сожаление по поводу "прискорбного" заявления сестры северокорейского лидера», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Ким Ё Чжон обрушилась с критикой на администрацию президента Южной Кореи, назвав их идиотами. Таким образом она отреагировала на слова властей Южной Кореи, которые назвали пуски ракет КНДР провокацией и начали настаивать на введении дополнительных санкций против Пхеньяна.

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Марина Совина
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