Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:15, 24 ноября 2022Мир

Путин поздравил нового премьера Ирака с избранием

Президент России Путин поздравил нового премьера Ирака Судани с избранием

Фото: Iraqi Parliament Media Office / AP

Президент России Владимир Путин поговорил с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани, поздравил его с избранием и напомнил о дружеских отношениях между странами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что политики в том числе обсудили ситуацию «в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России». По словам Путина, это противоречит принципам рыночных отношений и может привести к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило новый обмен военнопленными с Украиной
Овца родила ягненка-мутанта с двумя головами и четырьмя глазами
Поставка российской нефти в Словакию прекратилась по «Дружбе»
Россияне с молотком и кастетом устроили драку на пляже в Таиланде
В Одессе демонтируют памятник русскому полководцу Суворову
Путин поздравил нового премьера Ирака с избранием
Еврокомиссия призвала ЕС отправить Украине трансформаторы и электрогенераторы
Диетолог прокомментировал утверждение о пользе красного вина и пива
Стали известны подробности стрельбы в Крымске
Стрельба по людям в Крымске попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.