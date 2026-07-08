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19:01, 8 июля 2026Путешествия

Израильская туристка отказалась ехать в отель Европы после получения письма с одной фразой

Отель в Италии отправил письмо туристке из Израиля с фразой «нет места геноциду»
Алина Черненко

Фото: UnaPhoto.com / Shutterstock / Fotodom

Отель из Европы отправил электронное письмо израильской туристке с провокационной фразой, после чего она отказалась туда ехать. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, девушка забронировала номер в отеле Италии Decumani Hotel De Charme и получила автоматическую рассылку. В ней говорилось, что гостиница участвует в кампании BDS Italy «Нет места геноциду». В ответ туристка написала, что не чувствует себя в безопасности и отменяет бронь. После этого ей пришло еще одно письмо.

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«Наш отель поддерживает кампанию "Нет места геноциду" и уважает свободу и права членов общин, страдающих от расовой, этнической, социальной и других форм дискриминации. Мы тепло приветствуем палестинцев, беженцев и всех тех, кто мирно сопротивляется угнетению и борется за свои международно признанные права», — говорилось в его тексте.

Ранее двух туристок из Израиля выгнали из сауны в Европе из-за кулона со звездой Давида. Украшение заметили другие отдыхающие.

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