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15:17, 24 ноября 2022Бывший СССР

Во всех районах Киева появилась вода

Мэр Киева Кличко заявил о восстановлении водоснабжения во всех районах украинской столицы

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Водоснабжение восстановлено во всех районах Киева, однако могут наблюдаться проблемы с давлением воды в системе. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пишет РИА Новости. По его словам, нужно еще время, чтобы подача воды была восстановлена полностью.

«Водоснабжение восстановлено во всех районах столицы. Но нужно еще определенное время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность. Сейчас у некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у тех киевлян, которые живут на верхних этажах многоэтажек», — сообщил Кличко.

Утром 24 ноября мэр Киева заявил, что без электричества остаются 70 процентов жителей города. Сроки, в которые в Киев вернут электричество, отметил он, зависят от возобновления баланса в энергосистеме Украины.

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Василий Мека
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