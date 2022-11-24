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18:57, 24 ноября 2022Силовые структуры

В МВД назвали возможную причину стрельбы в Крымске

В МВД назвали бракоразводный процесс возможной причиной стрельбы с погибшими в Крымске

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Результат бракоразводного процесса с участием устроившего стрельбу в Крымске мужчины мог стать возможной причиной произошедшего. Об этом в четверг, 24 ноября, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, в 17:00 66-летний местный житель сначала застрелил двоих сотрудников медицинского центра, после чего вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. Один из них скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой в салоне автомобиля.

О стрельбе возле торгового центра «Славянский» в Крымске стало известно днем 24 ноября. Владимир Жиров проиграл суд бывшей жене.

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Елизавета Новикова
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