Устроившим стрельбу ТЦ «Славянский» в Крымске оказался местный житель Владимир Жиров

Раскрыта личность устроившего стрельбу в Крымске россиянина. Подробности в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, мужчиной, устроившим стрельбу, является житель города Крымск Владимир Жиров. В день трагедии россиянин проиграл суд бывшей жене и сыну, которые отсудили у него купленную незадолго до развода квартиру. После вердикта судьи Жиров поехал к жене, устроил ссору, а затем открыл огонь.

24 ноября возле торгового центра «Славянский» в Крымске мужчина открыл стрельбу, погибли четыре человека. Стрельба из винтовки по людям одетого в камуфляж мужчины попала на видео.

