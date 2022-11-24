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18:49, 24 ноября 2022Силовые структуры

Раскрыта личность устроившего стрельбу в Крымске россиянина

Устроившим стрельбу ТЦ «Славянский» в Крымске оказался местный житель Владимир Жиров

Кадр: видео Telegram-канал Baza

Раскрыта личность устроившего стрельбу в Крымске россиянина. Подробности в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, мужчиной, устроившим стрельбу, является житель города Крымск Владимир Жиров. В день трагедии россиянин проиграл суд бывшей жене и сыну, которые отсудили у него купленную незадолго до развода квартиру. После вердикта судьи Жиров поехал к жене, устроил ссору, а затем открыл огонь.

24 ноября возле торгового центра «Славянский» в Крымске мужчина открыл стрельбу, погибли четыре человека. Стрельба из винтовки по людям одетого в камуфляж мужчины попала на видео.

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Владимир Седов
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