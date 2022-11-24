В России предположили причастность США к активизации курдов

Лаврентьев заявил о возможной причастности США к активизации курдов в Сирии и Ираке

Спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев предположил, что Соединенные Штаты причастны к активизации курдов в Сирии и Ираке. Его слова приводит РИА Новости.

Лаврентьев посчитал, что за деятельностью курдов стоит «опытный дирижер», которым, по его мнению, и являются США. «Потому что США оказывают поддержку и иранским курдам, настраивая их на протесты. Американцы, естественно, снабжают вооружением, продовольствием северо-восток Сирии — курды от них, естественно, очень сильно зависимы», — пояснил он. Спецпредставитель усомнился, что обострение ситуации не только на северо-востоке Сирии, а также и в Иракском Курдистане является совпадением.

Лаврентьев добавил, что Турция напрямую обвинила США в поддержке организаторов терактов, поскольку вероятность, что курды пошли бы на столь резонансные атаки без команды Вашингтона, невелика. «Это не самодеятельность, я думаю, а четко спланированная линия на расшатывание ситуации, на вбивание, может быть, какого-то определенного клина, в том числе и в "астанинский" формат», — отметил он.

Ранее в Турции сообщили, что вооруженные силы (ВС) страны за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов. Уточнялось, что эта цифра продолжит расти дальше.