Освобожденные российские военнопленные пройдут лечение и реабилитацию в Москве

Минобороны: освобожденных из плена военных отправят в Москву на лечение и реабилитацию

Российских военнослужащих, освобожденных из плена в ходе обмена с украинской стороной, отправят в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщило Минобороны России, пишет ТАСС.

В оборонном ведомстве уточнили, что бывшие военнопленные будут доставлены в столицу самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических войск (ВКС) России.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в министерстве.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Россия проведет новый обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50». Позднее в Минобороны подтвердили факт обмена по этой формуле.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).