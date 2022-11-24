Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:34, 24 ноября 2022Россия

Освобожденные российские военнопленные пройдут лечение и реабилитацию в Москве

Минобороны: освобожденных из плена военных отправят в Москву на лечение и реабилитацию

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российских военнослужащих, освобожденных из плена в ходе обмена с украинской стороной, отправят в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщило Минобороны России, пишет ТАСС.

В оборонном ведомстве уточнили, что бывшие военнопленные будут доставлены в столицу самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических войск (ВКС) России.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в министерстве.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Россия проведет новый обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50». Позднее в Минобороны подтвердили факт обмена по этой формуле.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило новый обмен военнопленными с Украиной
Путин поздравил нового премьера Ирака с избранием
Еврокомиссия призвала ЕС отправить Украине трансформаторы и электрогенераторы
Диетолог прокомментировал утверждение о пользе красного вина и пива
Стали известны подробности стрельбы в Крымске
Стрельба по людям в Крымске попала на видео
Во «ВКонтакте» появилась дипфейк-технология
Фанаты удивились внешности Ким Кардашьян без накладных волос
Ида Галич рассказала о гнете в КВН
Европа определилась с заменой России по миссии ExoMars
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.