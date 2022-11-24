Хорватский футболист сравнил организацию чемпионата мира в России и Катаре

Хорватский футболист Деян Ловрен заявил, что в России ЧМ организовали лучше, чем в Катаре

Защитник сборной Хорватии по футболу Деян Ловрен высказался об организации чемпионата мира в Катаре-2022. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сравнить чемпионаты мира 2018 и 2022? Россия лучше!» — заявил Ловрен.

23 ноября сборная Хорватии сыграла вничью с командой Марокко в матче группового этапа турнира. Встреча завершилась со счетом 0:0. Во втором тайме марокканский защитник Нуссаир Мазрауи получил травму. Он не смог подняться на ноги самостоятельно и покинул поле на носилках.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.

Сборная Хорватии является финалистом чемпионата мира-2018 года. В заключительном матче турнира хорваты уступили французским футболистам со счетом 2:4. В четвертьфинале Хорватия по пенальти обыграла Россию.