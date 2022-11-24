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05:19, 24 ноября 2022Наука и техника

Визит крупнейшего британского авианосца в Норвегию назвали «посланием Путину»

19FortyFive: визит британского авианосца Queen Elizabeth в Осло стал «посланием Путину»
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Terje Pedersen / NTB/Reuters

Визит флагманского корабля Королевского военно-морского флота Великобритании, авианосца HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета») в Осло стало «посланием» для президента России Владимира Путина. Об этом пишет 19FortyFive.

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Издание поясняет, что самый большой и самый дорогой военный корабль, когда-либо построенный в Британии, сейчас возглавляет авианосную ударную группу в водах Северной Европы для демонстрации силы и средства сдерживания Москвы. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил, что присутствие HMS Queen Elizabeth вместе с другими военными кораблями НАТО стало «важным сигналом того, что в богатом природными ресурсами районе поддерживается порядок».

13 ноября сообщалось, что США и Великобритания показательно отправляют свои авианосцы в Арктику, чтобы продемонстрировать России свою обеспокоенность ее действиями в регионе. Страны НАТО активизируют свою деятельность в Арктике, который считается регионом низкой напряженности, поскольку Москва усилила военное присутствие в регионе.

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Марина Совина
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