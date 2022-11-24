В Молдавии около 2 тысяч человек остались без электричества

Поставщик электроэнергии сообщил, что около 2 тысяч жителей Молдавии остались без света

В Молдавии около 2 тысяч жителей остались без электричества из-за масштабного сбоя и погодных условий. Об этом сообщил поставщик электроэнергии Premier Energy Distribution.

По данным на 9:30 мск, без света оставались более 10 тысяч человек, но в течение дня удалось подключить 8 тысяч потребителей.

Как сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, многие населенные пункты страны остались без электричества. Он связал это с обстрелами на Украине.

Мэр Кишинева Иван Чебан заявил, что отсутствие водоснабжения и электричества, даже кратковременное, может стать катастрофой для города.