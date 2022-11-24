Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:13, 24 ноября 2022Бывший СССР

Мэр Кишинева предупредил горожан о возможной катастрофе

Мэр Кишинева Чебан заявил, что отсутствие воды станет катастрофой для столицы Молдавии

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Мэр Кишинева Иван Чебан заявил, что кратковременное отсутствие воды станет катастрофой для столицы Молдавии. Он предупредил о возможном отключении водоснабжения в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители, нас предупредили, что сегодня мы можем остаться без воды. (…) Зимой даже кратковременное прекращение подачи воды и работы канализации станет катастрофой для Кишинева», — написал мэр. По словам политика, в городе может быть отключено водоснабжение из-за долгов компании Apa Canal («Водоканал»).

Как утверждает Чебан, столичное руководство привело все аргументы ответственным инстанциям и центральным властям, что предприятие не справляется с высокими ценами на электроэнергию и газ. На данный момент Apa Canal вынуждено платить в три раза больше, чем раньше. Также он призвал скорректировать тариф.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о массовых отключениях электричества. Он отметил, что часть районов республики остались без света из-за обстрелов объектов инфраструктуры Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили Макрону на призыв наказать Россию за удары по Украине
Во всех районах Киева появилась вода
Масштабы грядущего энергокризиса в Европе назвали небольшими
Мэр Кишинева предупредил горожан о возможной катастрофе
Российские военнослужащие рассказали об условиях содержания в плену на Украине
ВМФ России получит две подлодки в декабре
Ирина Старшенбаум рассказала о пережитом психологическом насилии
Генштаб ВСУ создал специальный похоронный алгоритм
Швейцария обыграла Камерун на чемпионате мира
В российском регионе параплан упал на автомобиль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.