Мэр Кишинева предупредил горожан о возможной катастрофе

Мэр Кишинева Чебан заявил, что отсутствие воды станет катастрофой для столицы Молдавии

Мэр Кишинева Иван Чебан заявил, что кратковременное отсутствие воды станет катастрофой для столицы Молдавии. Он предупредил о возможном отключении водоснабжения в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители, нас предупредили, что сегодня мы можем остаться без воды. (…) Зимой даже кратковременное прекращение подачи воды и работы канализации станет катастрофой для Кишинева», — написал мэр. По словам политика, в городе может быть отключено водоснабжение из-за долгов компании Apa Canal («Водоканал»).

Как утверждает Чебан, столичное руководство привело все аргументы ответственным инстанциям и центральным властям, что предприятие не справляется с высокими ценами на электроэнергию и газ. На данный момент Apa Canal вынуждено платить в три раза больше, чем раньше. Также он призвал скорректировать тариф.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о массовых отключениях электричества. Он отметил, что часть районов республики остались без света из-за обстрелов объектов инфраструктуры Украины.