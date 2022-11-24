Предсказан рост ставок по ипотеке

Топ-менеджер ВТБ Печатников: средняя ставка по ипотеке продолжит увеличиваться

Средняя ставка по ипотеке в России продолжит увеличиваться. Такую динамику показателя предсказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, пишет ТАСС.

На повышение ставки может повлиять вероятное изменение ключевой ставки на заседании Центробанка в декабре, а также смещение спроса заемщиков в сторону вторичного жилья. «Если весной этого года около 70 процентов кредитов банки выдавали на объекты в новостройках, то с третьего квартала ситуация поменялась. По статистике ВТБ, сегодня 65 процентов составляет уже доля готовых объектов в ипотечных продажах», — пояснил Печатников.

То-менеджер добавил, что сейчас — оптимальное время для того, чтобы взять ипотеку, особенно если сделку планируется завершить до конца 2022 года. Отмечается, что средняя ставка уже начала расти в результате смещения спроса — с июня по сентябрь она увеличилась на 0,5 процентных пункта и достигла 6,71 процента, а в октябре продолжила рост.

Ранее в ноябре сообщалось, что в нескольких регионах России запустят сельскую ипотеку с экстремально низкой ставкой не более 0,1 процента годовых. Получить такой кредит на строительство или покупку жилья смогут жители приграничных муниципалитетов.