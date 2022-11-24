Постпред России Небензя объяснил удары по инфраструктуре Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил удары по инфраструктуре Украины. Его слова на заседании Совбеза ООН передает РИА Новости.

«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — заявил постпред. Он назвал подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России, одной из целей спецоперации.

Небензя подчеркнул, что достигаться эта цель будет военными методами, пока Киев не будет готов к переговорам. «Пока же то, что мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников, – это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных ультиматумов», — заключил он.