Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:33, 24 ноября 2022Мир

Небензя объяснил удары по инфраструктуре Украины

Постпред России Небензя объяснил удары по инфраструктуре Украины
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил удары по инфраструктуре Украины. Его слова на заседании Совбеза ООН передает РИА Новости.

«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — заявил постпред. Он назвал подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России, одной из целей спецоперации.

Небензя подчеркнул, что достигаться эта цель будет военными методами, пока Киев не будет готов к переговорам. «Пока же то, что мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников, – это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных ультиматумов», — заключил он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Небензя прибыл на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского
Небензя объяснил удары по инфраструктуре Украины
Озвучены последствия выгуливания домашних котов на улице
Украинские беженцы пожаловались на решение властей Ирландии выселить их из отеля
Россиянка умерла после пластической операции в Южной Корее
Молодоженов раскритиковали в сети за необычное требование к гостям
Аналитики выяснили отношение россиян к бриллиантам
Депутат Европарламента оценил последствия резолюции о России
Названы востребованные в Москве специальности
Мошенники похитили со счетов россиян рекордную сумму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.