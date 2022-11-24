Британские корабли получат новые ракеты

Defense News: корабли ВМС Британии получат противокорабельные ракеты NSM

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Британии получат новые высокоточные противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM). Разработанными норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace ракетами вооружат 11 британских кораблей, пишет Defense News.

В Минобороны Британии отметили, что первые три корабля оперативно модифицируют для использования NSM. Первый корабль получит ракеты через 12 месяцев. Новая ракета заменит противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon, которые снимут с вооружения в 2023 году.

NSM будут использовать до появления перспективной ракеты, которую разрабатывают в рамках соглашения между Британией и Францией. NSM получат фрегаты типа 23 и эсминцы типа 45.

В октябре генеральный конструктор компании «Аэрокон» Владимир Малышев сообщил, что в России создали новую воздушную мишень, которая сможет имитировать полет ПКР Harpoon.

В январе польское издание Defence24 писало, что после приобретения Польшей ракет NSM действия российских малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М» Балтийского флота, не оснащенных мощной системой противовоздушной обороны, потеряли большой смысл.