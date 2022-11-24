В России понадеялись на успех онлайн-торговли алкоголем

Вице-премьер понадеялась на успех эксперимента по онлайн-продаже алкоголя «Почтой России»

Эксперимент по торговле алкоголем онлайн с доставкой от «Почты России» может стать успешным, рассчитывает вице-премьер России Виктория Абрамченко. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Надеемся, что этот эксперимент станет удачным. С чего-то надо начать, нужно отработать все это именно как пилотный эксперимент», — сказала Абрамченко.

В настоящее время законопроект находится в правительстве, за которым остается окончательное решение. Согласно идее, сначала онлайн будет продаваться только российское вино. Алкоголь можно будет приобрести на сайте «Почты России».

Однако доставка через компанию не станет оперативной, поскольку продукцию будут развозить только через 24 часа после подтверждения заказа. Инициативу запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года, она продлится до 31 июля 2026-го.

Против законопроекта выступили представители Минздрава. В ведомстве беспокоятся, что спиртное начнут приобретать несовершеннолетние. Но в «Почте России» уверили, что алкоголь будет доступен только россиянам, достигшим 18-летнего возраста, выдача будет происходить через специализированную витрину.

Ранее стало известно, что российское правительство не поддержало идею о маркировке алкоголя надписью «Алкоголь Вам враг!» и создании надписей о вреде употребления спиртного более заметными. Авторы инициативы с этикетками хотели, чтобы предупреждения о вреде употребления алкоголя наносилось максимально крупным шрифтом и было вписано в красную рамку.