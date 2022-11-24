В Турции оценили сроки начала наземной операции в Сирии

Hürriyet: наземная операция ВС Турции в Сирии может начаться после декабря

Наземная операция Вооруженных сил (ВС) Турции в Сирии может начаться после завершения операции «Коготь-замок» на севере Ирака. Так оценил сроки начала операции автор издания Hürriyet Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным источникам.

Журналист отметил, что иракская операция Анкары против боевиков «Рабочей партии Курдистана »(РПК) может завершиться в декабре. «После этого следует начать обратный отсчет для наземной операции в Сирии. На этот раз планируется гораздо более масштабная операция», — уточнил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ о проведении военной контртеррористической операции на территории Сирии и Ирака. Кроме того, сообщалось, что турецкая армия уничтожила базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии.