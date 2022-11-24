Минобороны показало видео с освобожденными из плена российскими военными

Минобороны опубликовало видео с освобожденными 24 ноября из плена российскими военными

Минобороны показало видео с освобожденными 24 ноября из украинского плена российскими военными. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На предоставленных оборонным ведомством кадрах видна шеренга бойцов, идущих по дороге. «Счастливы, что домой?» — спросил бывших военнопленных автор ролика. «Да!» — ответили ему несколько человек. Затем их начали рассаживать по автобусам.

«Мы думали, что такого не произойдет. Но оно произошло. Мы очень сильно рады, что вернулись», — сказал один из бойцов.

Другие начали благодарить за освобождение из плена. Кто-то пожелал забыть произошедшее побыстрее. По словам одного из солдат, где-то к ним относились «нормально и по-человечески, а где-то прям ужасно». Военнослужащий рассказал, что побои — не самое страшное, что ему пришлось пережить в плену. Он вспомнил, что их заставляли учить украинские песни и держали на улице в холодную погоду.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Россия проведет новый обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50». Позднее в Минобороны подтвердили факт обмена по этой формуле.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.