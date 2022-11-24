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10:30, 24 ноября 2022Россия

Российский министр уволилась после угроз сына застрелить одноклассников

Глава Минцифры Чувашии уволилась после скандала с сыном, угрожавшим стрельбой в школе

Фото: Telegram-канал Кристины Майниной

Глава Министерства цифрового развития Чувашии Кристина Майнина уволилась после опубликования ее сыном скандального видео, на котором он угрожал устроить стрельбу в школе и расправиться с одноклассниками. Об этом сообщил губернатор российского региона Олег Николаев в Telegram-канале.

Он пояснил, что такое решение Майнина приняла добровольно. «Кристина Андреевна руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства Чувашии и, самое главное, желанием уделить больше внимания сыну и семье», — написал глава Чувашии.

Николаев подчеркнул, что уход с должности Майниной является «потерей высококвалифицированного специалиста в своем деле для команды правительства республики».

До этого глава чувашского Минцифры заверяла, что ее сын не хотел совершать никакого преступления. По ее мнению, публикуя видео с поеданием мяса и различными угрозами, подросток желал привлечь к себе внимание. Она подчеркнула, что с ребенком начал работать психолог.

Ранее одноклассники Роберта Майнина рассказали, что он опубликовал несколько роликов с угрозами в Telegram-канале класса гимназии №5. На одном из видеофрагментов мальчик, откусывая кусок от мясной туши, пообещал устроить самосуд над школьниками 25 ноября.

После этого в квартире, где живет подросток, провели обыск. Правоохранители изъяли у него кружку со свастикой, столовые приборы с нацистской символикой и книгу Эдуарда Лимонова «Будет ласковый вождь». Оружия у сына чувашского министра не обнаружили.

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Анна Щербакова
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