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06:55, 24 ноября 2022Мир

Небензя сообщил о попавших в жилые дома в Киеве американских ракетах

Постпред Небензя сообщил о снимках попавших в жилые дома в Киеве американских ракет ПВО
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Накачка Украины оружием ведет к гибели мирных жителей не только Донбасса, но и украинских городов. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, передает РИА Новости.

Выступая на заседании Совбеза ООН, дипломат сообщил о появлении снимков обломков американских ракет, попавших в жилые дома. «Сегодня украинские пользователи выложили в интернет фотографии ракет, попавших в жилые дома в Киеве и Ижгороде, и оказалось, что это американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву», — заявил дипломат.

Небензя призвал Запад обратить внимание на данную ситуацию. При этом вину за жертвы среди мирного населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине он возложил на украинскую ПВО. Постпред РФ обратил внимание, что украинские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) размещены среди жилой застройки, в результате обломки ракет попадают «в те объекты, в которые Россия и не целилась».

Ранее Небензя заявил, что Россия наносит удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Москвой. Одной из целей спецоперации он назвал подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России. Постпред России при ООН подчеркнул, что достигаться эта цель будет военными методами, пока Киев не будет готов к переговорам.

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Марина Совина
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