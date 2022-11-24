В СКР раскрыли подробности об убитых в результате стрельбы в Крымске россиянах

В результате устроенной россиянином Жировым в Крымске стрельбы погибли его знакомые

Устроивший стрельбу в Крымске 66-летний россиянин Владимир Жиров убил двоих своих знакомых. Подробности о погибших в четверг, 24 ноября, раскрыло региональное управление Следственного комитета России (СКР) в официальном Telegram-канале.

По данным следствия, Жиров после неудачного бракоразводного процесса из личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в своих знакомых 1983 и 1969 годов рождения, которые от полученных повреждений скончались на месте. Кроме того, фигурант из того же ружья произвел выстрел еще в одного мужчину, также убив его. На месте работают следователи-криминалисты, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

24 ноября мужчина открыл стрельбу возле торгового центра «Славянский» в Крымске, в результате погибли три человека, а затем покончил жизнь самоубийством. Происшествие попало на видео.