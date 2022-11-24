Минобороны отчиталось о срыве атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России заявило о срыве атаки двух групп ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска сорвали попытки атаки двух ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в Луганской народной республике. Об этом в четверг, 24 ноября, журналистам заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытки наступления ВСУ были в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка.

«Уничтожено более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля», — отчитались в министерстве.

Ранее стало известно, что подразделения российских войск продолжили наступательные действия на донецком направлении, где за сутки было уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).