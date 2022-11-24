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13:46, 24 ноября 2022Россия

Минобороны отчиталось о срыве атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России заявило о срыве атаки двух групп ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска сорвали попытки атаки двух ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в Луганской народной республике. Об этом в четверг, 24 ноября, журналистам заявили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытки наступления ВСУ были в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка.

«Уничтожено более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля», — отчитались в министерстве.

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Никита Абрамов
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