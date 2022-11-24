Рябков оценил уровень контактов России и США
На данный момент Россия и США контактируют путем телефонных разговоров старших должностных лиц по обычным дипломатическим каналам. Так оценил уровень контактов Москвы и Вашингтона замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».
Дипломат отметил, что на данный момент американская сторона в одностороннем порядке свернула работу по многим направлениям, пытаясь продемонстрировать свою позицию России. «Нам демонстрировать ничего не надо было, нам понятна американская политика и сущность той линии, которая проводится Соединенными Штатами в отношении России», — высказался он.
Рябков добавил, что именно Вашингтон должен пересматривать свой подход в отношениях с Москвой. «Если и когда они до этого дозреют, тогда можно будет говорить о неких контактах и дополнительных возможностях для диалога. Если не дозреют, значит, не будет этих контактов. Не вижу в этом никакой проблемы», — резюмировал он.
Кроме того, замглавы МИД опроверг информацию о том, что власти Индонезии пытались организовать встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена на полях саммита G20, но США отказались от нее. По его словам, планов подобных контактов не было. «Мы и сейчас не планируем какие-либо контакты высокого уровня», — уточнил Рябков.
Ранее Рябков заявил, что обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются преступлением, растет понимание необходимости оперативного принятия решения о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС. По словам дипломата, российская сторона продолжает интенсивные консультации по данному вопросу с МАГАТЭ.