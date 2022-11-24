Российская армия сорвала попытку атаки ВСУ под Харьковом

МО РФ заявило об уничтожении до 60 солдат ВСУ при попытке атаковать село под Харьковом

Российская армия на купянском направлении сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в районе села Берестовое Харьковской области. Об этом сообщил журналистам в четверг, 24 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что в результате было уничтожено до 60 украинских солдат. Кроме того, российские военнослужащие разбили одну боевую бронированную машину и два пикапа противника.

Также ВС РФ пресекли попытки атак ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожены более 15 солдат.

22 ноября Минобороны докладывало о поражении готовящейся атаковать роты ВСУ на купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Тогда потери украинских войск составили более 50 солдат убитыми и ранеными. Также были подбиты один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей ВСУ.