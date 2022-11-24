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13:48, 24 ноября 2022Россия

Российская армия сорвала попытку атаки ВСУ под Харьковом

МО РФ заявило об уничтожении до 60 солдат ВСУ при попытке атаковать село под Харьковом

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российская армия на купянском направлении сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в районе села Берестовое Харьковской области. Об этом сообщил журналистам в четверг, 24 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что в результате было уничтожено до 60 украинских солдат. Кроме того, российские военнослужащие разбили одну боевую бронированную машину и два пикапа противника.

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Также ВС РФ пресекли попытки атак ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожены более 15 солдат.

22 ноября Минобороны докладывало о поражении готовящейся атаковать роты ВСУ на купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Тогда потери украинских войск составили более 50 солдат убитыми и ранеными. Также были подбиты один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей ВСУ.

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Анна Щербакова
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