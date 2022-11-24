Увеличение продаж российского вина объяснили акциями магазинов

Замглавы Минпромторга Евтухов рассказал о росте доли российского вина до 50 процентов

Доля российского вина на полках магазинов в последнее время достигает примерно 50 процентов. Об этом во время первого Российского винодельческого форума сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, передает ТАСС.

Увеличение продаж чиновник объяснил акциями торговых точек, в том числе днями российских вин, в которых участвуют десятки тысяч магазинов. По его словам, продукция российских виноделен стала получать достойное место на полке, а продавцы начали рассказывать покупателям о качестве этих алкогольных напитков.

Также Евтухов напомнил о принятых ранее поправках в закон о винных ярмарках, который позволил реализовывать российское вино на таких площадках. Этот канал позволяет познакомить покупателя с российским вином и увеличить продажи.

После ввода российских войск на территорию Украины импорт алкогольных напитков существенно усложнился и стал дороже. На фоне снижения поставок вин западных производителей Россия нарастила поставки дешевых вин из Узбекистана.

Эксперты считают, что продукт в бывшей советской республике получается средним по качеству, однако его дешевизна привлекает российских потребителей.

Ранее сообщалось, что производство и продажа российских крепленых вин резко увеличились с начала года. За январь-сентябрь в стране было выпущено более 5,6 миллиона литров таких напитков, в том числе около двух миллионов литров портвейна. В совокупности это больше, чем за весь 2021 год.