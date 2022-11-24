Владелица Wildberries рассказала о желании сменить название маркетплейса

Основатель Wildberries Бакальчук сообщила, что планирует провести ребрендинг названия

Основатель и генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о планах провести частичный ребрендинг названия компании. Ее слова приводит ТАСС.

Бакальчук не исключает, что название будет сокращено до аббревиатуры WB в логотипе. Сроков реализации этого проекта предпринимательница пока не ставит, так как это не является основной задачей на данный момент.

По словам собеседницы агентства, ожидается, что оборот онлайн-ретейлера до конца года вырастет почти вдвое. Бакальчук напомнила, что Wildberries работает на международных рынках, в том числе в Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии. В будущем планируется расширять присутствие в Узбекистане. Для этого будет построен логистический комплекс.

Летом Wildberries подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Ягодки». Онлайн-магазин зарегистрировал бренд сразу по нескольким классам международной классификации товаров.

Ранее в Wildberries отреагировали на обвинения в продаже поддельных вещей бренда спортивной одежды и обуви Adidas.