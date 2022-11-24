Полковник объяснил значение зимы для оружия НАТО на Украине

Полковник Баранец заявил, что зима поможет ВС России уничтожить оружие НАТО на Украине

Смена погодных условий имеет важное значение и напрямую влияет на тактику боевых действий, а также на мобильность войск и военной техники. Об этом в беседе с KP.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт считает, что наступление зимы поможет Вооруженным силам (ВС) России уничтожить оружие НАТО на Украине.

В первую очередь, объяснил он, распутица серьезно уменьшит мобильность колесной техники, кроме того, из-за низких температур могут возникать проблемы с горючим и смазками. По словам Баранца, гусеничная западная техника, к примеру немецкие самоходные установки PzH 2000 или французские Caesar, не более проходима, чем колесная.

«Большинство артиллерийских и ракетных систем НАТО, поставленных Украине, — на колесах. Раскисший чернозем или глубокий снег — для них проблема», — рассказал специалист и добавил, что если летом реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS нужно две минуты, чтобы покинуть позицию после стрельбы, то теперь времени потребуется в три раза больше.

Как пишет полковник, снег и дождь создают серьезные трудности для работы разведывательных или ударных дронов.

«Опыт всех предыдущих войн показывает, что русские войска и оружие холода переносят более стойко. (...) А вот техника и оружие НАТО, а также залетные наемники к нашим зимам приспособлены заметно хуже», — заключил он.

10 ноября председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли выразил мнение, что после стабилизации ситуации на фронте на Украине зимой может появиться возможность для проведения переговоров между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставки вооружений, если переговоры не состоятся или провалятся.