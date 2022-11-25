В России на месте пекарен начали открываться алкомаркеты

«Ъ»: спрос пекарен на помещения резко упал, а активность алкогольных магазинов растет

Резкое увеличение числа пекарен в крупных российских городах в прошлом году и высокая конкуренция среди таких заведений могли привести к насыщению этого сегмента. Спрос пекарен на помещения значительно упал, а объем сделок рухнул до показателей двухлетней давности, пишет «Коммерсантъ».

Между тем растет активность у алкогольных магазинов, которые начали открываться на месте пекарен. Последним мешают развиваться тренды на сокращение расходов россиян, отъезд из страны потенциальных покупателей, а также санкции ЕС, среди которых был запрет на поставки в Россию некоторого хлебопекарного оборудования.

Спрос со стороны алкомаркетов на аренду помещений вырос на 40 процентов год к году. По данным Infoline, «Красное & Белое» и «Бристоль» по итогам первой половины года оказались четвертыми в рейтинге самых быстрорастущих сетей по приросту площадей. Это происходит на фоне увеличения спроса на алкоголь.

Ранее российское правительство не поддержало идею о маркировке алкоголя надписью «Алкоголь Вам враг!» и не захотело делать надписи о вреде употребления спиртного более заметными.