Доказаны изменения в структуре мозга женщины при беременности

Ответственная за фантазии часть мозга изменилась во время беременности у женщин

Голландские ученые из Лейденского университета и Медицинского центра Амстердамского университета (UMC) доказали изменения в структуре мозга женщины при беременности. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

В процессе исследования 28 участницам провели МРТ (магнитно-резонансную томографию) до, во время беременности и после рождения ребенка. Также каждую из испытуемых попросили заполнить анкеты с опросами и сдать образцы мочи, которые позволили определить уровень гормонов. Кроме того, в наблюдениях приняла участие контрольная группа. В итоге специалисты заметили небольшие изменения в части мозга, ответственной за фантазии. Этот отдел становится активным в то время, когда человек уходит в себя или о чем-то размышляет или мечтает.

Выделить факторы этого механизма исследователям не удалось, но они предполагают, что это как-то связано с выделением гормонов. Необходимость подобных изменений авторы объясняют тем, что это часть системы, способствующей установлению связи между матерью и ребенком. Они также отметили, что формирование привычки самоанализа в процессе беременности и родов может помочь уменьшить стресс и смягчить воспоминания о боли, испытанной во время рождения ребенка.

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