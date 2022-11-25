57-летняя Брук Шилдс показала фигуру в купальнике

57-летняя актриса Брук Шилдс показала фигуру в красном купальнике и восхитила фанатов

Американская модель и актриса Брук Шилдс показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя артистка разместила ролик, в котором заходит в бассейн с холодной водой. На ней слитный купальник красного цвета. При этом она дополнила свой образ солнцезащитными очками, а волосы собрала в высокий пучок.

Публикация набрала более 14 тысяч лайков. Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, отметив, что она находится в отличной форме. «Это ты или твоя дочь? Ты молодеешь с каждым днем», «Теперь я знаю, в чем секрет твоей красоты и молодости», «Холодная вода делает тебя молодой. Так держать!», «Ты дикая, но такая красивая», «Какие прелестные ноги и тело!» — высказывались они.

В сентябре Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда телезвезды Ким Кардашьян Skims. Для съемки звезда «Голубой лагуны» примерила два лаконичных комплекта указанной марки — бежевого и коричневого цветов. При этом последний она сочетала с капроновыми колготками подобного оттенка. Кроме того, знаменитость сделала прическу в виде объемных локонов и нанесла макияж в нюдовой гамме.