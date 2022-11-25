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16:31, 25 ноября 2022Забота о себе

Звезда Netflix излечилась от рака после двойной мастэктомии

Телеведущая Клеа Ширер излечилась от рака груди и рассказала о неожиданных плюсах болезни

Кадр: @thehomeedit

Звезда шоу Netflix об уборке и организации пространства «Навести в доме порядок» Клеа Ширер рассказала, что излечилась от рака груди. О ремиссии после двойной мастэктомии и неожиданных плюсах болезни она написала в соцсети, сообщает издание People.

В марте 2022 года врачи нашли у Клеа агрессивную форму рака груди — инвазивную карциному молочной железы, а в апреле женщина перенесла двойную мастэктомию — ей удалили обе груди. «Я здорова! Я больше не болею раком, я его пережила. Я плачу не переставая с тех пор, как смогла позвонить в колокольчик», — пишет она.

Ширер также подробно рассказала о перенесенных операциях. «Я проснулась после девятичасовой операции, и мне рассказали, что рак проник в лимфатические узлы, а значит, нужны химиотерапия и радиотерапия. Пока я переваривала эту информацию, прошла неделя, и потребовалась новая операция из-за некроза», — вспомнила телеведущая, добавив, что после второй операции лечение и восстановление проходили успешно.

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При этом, продолжила Ширер, болезнь принесла ей и радостные моменты. Так, после постановки диагноза и перед операцией к ней переехала мать. «Это безумие, но мы провели лучшее время вместе. Не представляла, что в 40 лет снова буду жить с мамой, и мне понравится каждая минута», — сказала Ширер. Больше времени ей также удалось посвятить супругу и детям.

Ранее 79-летняя мать актрисы Гвинет Пэлтроу, актриса Блайт Даннер, призналась, что победила редкий вид рака. От этой болезни 20 лет назад умер ее муж.

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Александра Лисица
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