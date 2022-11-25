Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 25 ноября 2022Интернет и СМИ

Названы перспективы полноценной кибервойны России и Запада

Глава «Кода безопасности» Голов заявил об отсутствии побед у западных хакеров в кибервойне
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shutterstock

Точечные удары пророссийских и антироссийских хакеров в кибервойне создают атакованным сторонам лишь небольшие проблемы. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» глава компании «Код безопасности» Андрей Голов, который также назвал перспективы полноценных киберстолкновений России и стран Запада.

«Никакого повального паралича сервисов в результате атак как пророссийских, так и антироссийских хакеров, не происходит. Массовый паралич будет воспринят как нападение в киберсфере, а это является основанием для вооруженного ответа, что прописано в доктринах как России, так и стран Запада и НАТО», — подчеркнул Голов.

Он отметил, что направления и сила кибератак, к которым прибегают участники столкновений, имеют ограниченный или даже вспомогательный характер. При этом Голов полагает, что у иностранных хакеров пока отсутствуют серьезные победы в кибервойне с Россией.

Специалист уточнил, что в последнее время увеличилось количество направленных на госсервисы атак. «Но системы защиты пока справляются и серьезных успехов иностранных хакеров пока не видно», — констатировал генеральный директор «Кода безопасности».

Материалы по теме:
«Их невозможно контролировать» Полгода назад России объявили кибервойну. Как из-за нее под ударом оказался весь мир?
«Их невозможно контролировать»Полгода назад России объявили кибервойну. Как из-за нее под ударом оказался весь мир?
20 сентября 2022
«Не надо было угрожать моей стране» Хакеры Killnet защищают Россию, сражаясь с Anonymous и НАТО. Кто за ними стоит?
«Не надо было угрожать моей стране»Хакеры Killnet защищают Россию, сражаясь с Anonymous и НАТО. Кто за ними стоит?
15 апреля 2022

Он добавил, что зачастую кибератаки происходят по инициативе отдельных людей, целью которых не является доступ к гостайнам. Подобными атаками, по его словам, занимаются киберпреступники, которые «являются сотрудниками спецслужб или тесно с ними сотрудничают». При этом можно говорить об увеличении числа атак на российские госорганы, но судить об их эффективности пока не представляется возможным.

Ранее в Госдуме назвали «русских хакеров» героями и предложили присваивать им звания. Там обсудили создание в России киберфронта и привлечение в него специалистов, которые боролись бы за интересы страны в цифровом пространстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вениамин Лыков
Обсудить
Последние новости
Страны ЕС исключат российский газ из совместных закупок
Не успевший попрощаться с девушкой россиянин «заминировал» вокзал
Роналду достал из трусов и съел энергетическую добавку во время матча ЧМ-2022
Пленный боевик «Азова» признал единство русского и украинского народов
В США предложили купить дом из голливудских фильмов
Названы перспективы полноценной кибервойны России и Запада
В России вырос спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек
Необычный декор заметили возле подъезда в Москве
Турист побывал в дешевом отеле Египта и описал отдых фразой «без шока и кошмара»
Россиян предупредили о рисках покупки акций Meta
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.