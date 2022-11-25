Названы перспективы полноценной кибервойны России и Запада

Глава «Кода безопасности» Голов заявил об отсутствии побед у западных хакеров в кибервойне

Точечные удары пророссийских и антироссийских хакеров в кибервойне создают атакованным сторонам лишь небольшие проблемы. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» глава компании «Код безопасности» Андрей Голов, который также назвал перспективы полноценных киберстолкновений России и стран Запада.

«Никакого повального паралича сервисов в результате атак как пророссийских, так и антироссийских хакеров, не происходит. Массовый паралич будет воспринят как нападение в киберсфере, а это является основанием для вооруженного ответа, что прописано в доктринах как России, так и стран Запада и НАТО», — подчеркнул Голов.

Он отметил, что направления и сила кибератак, к которым прибегают участники столкновений, имеют ограниченный или даже вспомогательный характер. При этом Голов полагает, что у иностранных хакеров пока отсутствуют серьезные победы в кибервойне с Россией.

Специалист уточнил, что в последнее время увеличилось количество направленных на госсервисы атак. «Но системы защиты пока справляются и серьезных успехов иностранных хакеров пока не видно», — констатировал генеральный директор «Кода безопасности».

Он добавил, что зачастую кибератаки происходят по инициативе отдельных людей, целью которых не является доступ к гостайнам. Подобными атаками, по его словам, занимаются киберпреступники, которые «являются сотрудниками спецслужб или тесно с ними сотрудничают». При этом можно говорить об увеличении числа атак на российские госорганы, но судить об их эффективности пока не представляется возможным.

Ранее в Госдуме назвали «русских хакеров» героями и предложили присваивать им звания. Там обсудили создание в России киберфронта и привлечение в него специалистов, которые боролись бы за интересы страны в цифровом пространстве.