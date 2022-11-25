Оксана Самойлова показала фигуру в облегающем комбинезоне с глубоким декольте

Бизнесвумен Оксана Самойлова показала фигуру в комбинезоне с декольте во время тренировки

Российская бизнесвумен и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в облегающем наряде с глубоким декольте во время тренировки. Соответствующие видео появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах блогерша позировала в спортзале в ярко-розовом комбинезоне с молнией, которую она расстегнула, обнажив часть груди. Также блогерша распустила волосы и дополнила образ массивным кольцом с камнями. Кроме того, она продемонстрировала часть своих занятий. Так, инфлюэнсерша выполнила на камеру приседания, а также подъем штанги и гантелей.

«Максимально неприятная женщина закончила свою четвертую тренировку», — иронично указала Самойлова, добавив, что на текущей неделе ее ожидают еще три занятия.

Ранее в ноябре Оксана Самойлова возмутилась ценой печати пригласительных на годовщину свадьбы с рэпером Джиганом. Она отметила, что один экземпляр стоит 5000 рублей. Однако, по ее словам, ей придется потратить миллион рублей, поскольку церемонию посетят 200 человек.