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23:59, 25 ноября 2022Экономика

Прогноз замедления мировой экономики указал Дерипаске на динозавров

Бизнесмен Дерипаска увидел «три долгих зимы» в прогнозе замедления мировой экономики
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал прогноз Института международных финансов о том, рост мировой экономики в 2023 году замедлится до 1,2 процента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дерипаска заявил, что ведущие мировые аналитики стали делать тревожные прогнозы о том, что конфликт на Украине продлится до 2025 года и повлечет за собой падение экономики в еврозоне и очень слабый глобальный рост на уровне порядка 1 процента, «как в печальном 2009 году».

В прогнозе экспертов Дерипаска увидел «три долгих зимы» и указал, что «кажется, у динозавров все начиналось именно с этого». Предприниматель также разместил ссылку на материал агентства Bloomberg с аналитикой Института международных финансов. В статье отмечается, что мировая экономика в 2023 году станет такой же слабой, как после мирового финансового кризиса в 2009-м, поскольку кризис на Украине может превратиться в «вечную войну».

Ранее Дерипаска предупредил Россию об опасности оказаться на обочине истории. Он подчеркнул, что Европа укрепляет свое влияние в Средней Азии в условиях текущей геополитической нестабильности.

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Марина Совина
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