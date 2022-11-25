Популярный певец сообщил о покупке квартиры

17-летний российский певец Ваня Дмитриенко сообщил о покупке квартиры

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко, исполнитель песни «Венера-Юпитер», сообщил о покупке квартиры. Новостью об этом он поделился в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

17-летний музыкант признался, что боялся рассказывать о приобретении жилья раньше времени, так как переживал, что ситуация может пойти не по плану и что сделка сорвется. «Со спокойной своей счастливой душой я могу вам рассказать прекрасную весть — я купил свою первую квартиру! Очень надеюсь, что вы за меня искренне порадуетесь. Я с удовольствием сниму вам рум-тур, если вы этого хотите», — добавил Дмитриенко.

Кроме того, музыкант выложил публикацию из новой квартиры. «Сижу, пою в своей квартире. Да-да, мне 17», — подписал пост Дмитриенко. На заднем плане можно увидеть, что стены одной из комнат выкрашены в белый цвет, а другая часть отделана под кирпич. Кроме того, в помещении есть деревянные стол и стул, а также диван насыщенного сине-зеленого оттенка.

В ноябре 22-летний певец Ramil' сообщил о том, что приобрел дом своим родителям. Музыкант признался, что сделать такой подарок для них было его мечтой.