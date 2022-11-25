Финляндия решила вернуть России арестованные вагоны

Финляндия вернет России арестованные вагоны из-за расходов на их содержание

Уполномоченные органы Финляндии собираются вернуть России более 800 груженых и порожних вагонов, которые ранее были задержаны в рамках санкционных ограничений. Об этом говорится в сообщении на сайте торгового представительства России в Финляндии.

Причиной такого решения называются слишком большие расходы на содержание подвижного состава, а также жалобы финских железнодорожных операторов. Они отмечали, что в некоторых вагонах содержатся опасные грузы.

В МИД Финляндии подчеркнули, что решение о возврате арестованного имущества принимается в исключительном порядке. Некоторым владельцам техники уже направлены уведомления службы судебных приставов Финляндии о снятии всех ограничений по ее перемещению. Финские компании проведут осмотр вагонов и переправят их через границу.

Ранее Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) попросил Минтранс подготовить проект постановления о помощи компаниям, у которых в Финляндии и на Украине заблокировали вагоны, всего порядка 16 тысяч единиц. Размер компенсаций они оценили в 32 миллиарда рублей.

В то же время эксперты сомневаются, что компании смогут получить средства. По их мнению, помощь, даже если о ней будет принято решение, возможна только в виде субсидий или льгот.