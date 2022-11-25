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15:58, 25 ноября 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского высказались об эвакуации населения Киева

Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что при ЧС население Киева некуда эвакуировать

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В случае чрезвычайной ситуации (ЧС) население Киева будет некуда переселять. Так о ситуации, при которой потребуется эвакуация жителей украинской столицы, в интервью «24 каналу» высказался советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Об этом в своем Telegram сообщает издание «Страна.ua».

«Я не об эмоциях, а о холодном расчете. Поэтому у меня и вопрос — куда же переселять часть Киева, где у нас территория, находящаяся не под ракетными атаками или не потерявшая свет?» — задался вопросом Подоляк.

Советник главы офиса Зеленского также поинтересовался, куда можно вывезти из украинской столицы миллион людей, которые уже приспособились к условиям тяжелой зимы. Он также задался вопросом: если население Киева эвакуировать в Польшу, то кто будет «символизировать несокрушимость» на Украине?

Ранее сообщалось, что практически все регионы Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. 25 ноября киевские власти сообщили, что примерно половина населения Киева остается без электричества. «50 процентов жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии», — говорится в заявлении властей. Уточняется, что до этого данный показатель составлял 70 процентов. Также стало известно, что в супермаркетах Киева опустели полки с хлебом, горожане стоят в длинных очередях, чтобы купить продукты.

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Варвара Кошечкина
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