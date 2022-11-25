Стилистка показала простой способ улучшить состояние волос

Стилистка Одри Виктория посоветовала перед мытьем головы нанести на волосы кондиционер

Стилистка и блогерша Одри Виктория показала простой способ правильного мытья головы. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам специалистки, данный процесс у нее состоит из четырех этапов. Пользовательница сети с никнеймом audreyvictoria_, чей блог насчитывает 2,5 миллиона подписчиков, рассказала, что перед мытьем головы нужно намочить волосы водой, на всю их длину нанести кондиционер, включая корни и концы, и выдержать десять минут.

Затем промыть шампунем только корни, массируя при этом кожу головы, после чего обработать кондиционером концы волос и смыть его через две минуты. «Это делает мои волосы блестящими и мягкими!» — сказала блогерша в конце видео.

В октябре Одри Виктория назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе. Специалистка отметила, что спровоцировать облысение могут многие факторы. Среди них — слишком частое или редкое мытье головы, которое вызывает повреждение корней и потерю фолликулов. Кроме того, она призвала ограничить использование сухого шампуня, а обычные резинки для волос заменить бархатными или шелковыми.