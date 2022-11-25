Блогерша показала лучшие наряды на Новый год для любителей плотно поесть

TikTok-блогерша Джеймс: платье свободного кроя поможет скрыть живот в зимние праздники

Блогерша Софи Джеймс показала лучшие наряды на Новый год для любителей плотно поесть. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка продемонстрировала одежду, которая поможет скрыть выпирающий живот во время зимних праздников. На размещенных кадрах она предстала в монохромном черном образе, состоящем из прозрачного кроп-топа, бюстгальтера, мини-юбки с завышенной талией и оверсайз-пиджака с оторочкой на рукавах. Кроме того, она примерила кремовое платье свободного кроя с бахромой и пайетками.

К корректирующим фигуру нарядам юзерша также отнесла зеленый комбинезон с длинными рукавами, широкими штанинами и глубоким декольте, который она приобрела на сайте британского онлайн-магазина одежды и косметики Asos. Кроме того, по мнению автора ролика, проблемные зоны поможет скрыть пышное черное платье, обнажающее плечи и часть груди.

Ранее в ноябре блогерша с никнеймом @crushpeach тоже показала способ скрыть выпирающий живот с помощью одежды.