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10:56, 25 ноября 2022Ценности

Полная блогерша показала способ скрыть выпирающий живот с помощью одежды

TikTok-блогерша crushpeach: скрыть выпирающий живот поможет юбка с завышенной талией

Кадр: @CRUSHPEACH / TikTok

Блогерша с никнеймом @crushpeach показала способ скрыть выпирающий живот с помощью одежды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео полная девушка предстала перед камерой в черном кроп-топе и коротких облегающих шортах, показав особенности своей фигуры, включая широкие бедра. Затем она продемонстрировала, как визуально изменился ее силуэт после того, как она надела яркий топ цвета фуксии и плиссированную черную юбку-клеш с завышенной талией. Юзерше удалось скорректировать проблемные зоны и подчеркнуть линию пояса и грудь. Кроме того, она добавила к образу сапоги до колен.

Зрители оценили лайфхак инфлюэнсерши в комментариях. «Мне нравится твой стиль. Ты заставляешь меня поверить, что я тоже могу носить красивую одежду», «Мне срочно нужна эта юбка», «Ты единственный человек в TikTok, чье тело выглядит так же, как мое!» — заявили они.

В сентябре блогерша Мэдисон Белтран показала способ скрыть полный живот с помощью одежды. По словам обладательницы пышных форм, чтобы спрятать проблемную нижнюю часть живота, следует выбирать трусы из плотного материала с широкой резинкой.

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Алина Гостева
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