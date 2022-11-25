Еще один арктический поселок России подключили к высокоскоростному интернету

Арктический поселок Саскылах в Якутиии подключили к высокоскоростному интернету

Еще один арктический поселок России подключили к высокоскоростному интернету. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента.

Как уточняет агентство, оптоволоконный интернет вместо спутникового был проведен в поселок Саскылах Анабарского района Якутии. В церемонии принял участие глава Министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Длина канала оптоволоконной связи, подведенной к селу, составила 311 километров. По итогам всероссийской переписи населения 2010 года, в поселке проживают 2317 человек.

Следующим в очереди на подключение стоит село Юрюнг-Хая Анабарского района.

Ранее сообщалось, что интернет и мобильная связь впервые появились в поселке Волочанка на Таймыре. Арктический поселок находится в 410 километрах от поселения Дудинка.