Песков охарактеризовал отношения Казахстана и России

Песков призвал не обращать внимания на мнения о российско-казахстанских отношениях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал российско-казахстанские отношения как союзнические и призвал не обращать внимания на мнение некоторых экспертов по этому поводу. Его цитирует «Интерфакс».

«Мнения экспертов на эту тему абсолютно неважны. На них не надо обращать внимания», — сказал Песков.

По его мнению, отношения между Россией и Казахстаном можно охарактеризоваться как дружеские, партнерские и союзнические. Они, считает Песков, носят взаимовыгодный характер и построены на принципах взаимного уважения.

Ранее заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко попросил российские власти отреагировать на заявления политологов о республике, которые звучат по телевидению. Так, в сети распространяется фрагмент ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», на котором политолог Дмитрий Дробницкий называет Казахстан «проблемой» и допускает, что в стране могут начаться «нацистские процессы», как на Украине.