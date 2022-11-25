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13:03, 25 ноября 2022Бывший СССР

Песков охарактеризовал отношения Казахстана и России

Песков призвал не обращать внимания на мнения о российско-казахстанских отношениях

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал российско-казахстанские отношения как союзнические и призвал не обращать внимания на мнение некоторых экспертов по этому поводу. Его цитирует «Интерфакс».

«Мнения экспертов на эту тему абсолютно неважны. На них не надо обращать внимания», — сказал Песков.

По его мнению, отношения между Россией и Казахстаном можно охарактеризоваться как дружеские, партнерские и союзнические. Они, считает Песков, носят взаимовыгодный характер и построены на принципах взаимного уважения.

Ранее заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко попросил российские власти отреагировать на заявления политологов о республике, которые звучат по телевидению. Так, в сети распространяется фрагмент ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», на котором политолог Дмитрий Дробницкий называет Казахстан «проблемой» и допускает, что в стране могут начаться «нацистские процессы», как на Украине.

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Алевтина Запольская
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