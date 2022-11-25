США остро заинтересовались нефтью из Казахстана

Посол США Розенблюм заявил, что страна нуждается в нефти из Казахстана в обход России

Вопрос экспорта нефти из Казахстана в обход России с учетом санкций стоит остро, заявил посол США в Астане Дэниел Розенблюм в интервью казахскому изданию informburo.kz.

«Чтобы экспорт Казахстана дошел до нужного адресата, необходима координация действий между Европейским союзом, США и Казахстаном. Ключом к разрешению этой проблемы будут альтернативные пути перевозки нефтепродуктов из Казахстана. Вопрос стоит остро», — сказал дипломат. Он также напомнил о достигнутых договоренностях по транзиту казахстанской нефти через Азербайджан с 2023 года.

Розенблюм подчеркнул, что на сегодняшний день особенно важны гарантии стопроцентной доставки всех предназначенных для этого энергоресурсов из Казахстана в страны Запада, несмотря на проблемы в работе Каспийского трубопроводного консорциума.

Ранее стало известно, что Казахстан планирует продавать часть своей нефти (около 100 тысяч баррелей в сутки или восемь процентов от объема транспортируемой при помощи Каспийского трубопроводного консорциума) в обход России, через азербайджанские трубопроводы.

