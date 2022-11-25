Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 25 ноября 2022Мир

США остро заинтересовались нефтью из Казахстана

Посол США Розенблюм заявил, что страна нуждается в нефти из Казахстана в обход России

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Вопрос экспорта нефти из Казахстана в обход России с учетом санкций стоит остро, заявил посол США в Астане Дэниел Розенблюм в интервью казахскому изданию informburo.kz.

«Чтобы экспорт Казахстана дошел до нужного адресата, необходима координация действий между Европейским союзом, США и Казахстаном. Ключом к разрешению этой проблемы будут альтернативные пути перевозки нефтепродуктов из Казахстана. Вопрос стоит остро», — сказал дипломат. Он также напомнил о достигнутых договоренностях по транзиту казахстанской нефти через Азербайджан с 2023 года.

Материалы по теме:
Нефтяной джихад. США вынуждают Саудовскую Аравию отказаться от поддержки России. Почему королевство не идет на уступки?
Нефтяной джихад.США вынуждают Саудовскую Аравию отказаться от поддержки России. Почему королевство не идет на уступки?
8 ноября 2022
Россия и Америка на руинах империи Глава российского МИДа признал очевидное
Россия и Америка на руинах империиГлава российского МИДа признал очевидное
21 сентября 2005

Розенблюм подчеркнул, что на сегодняшний день особенно важны гарантии стопроцентной доставки всех предназначенных для этого энергоресурсов из Казахстана в страны Запада, несмотря на проблемы в работе Каспийского трубопроводного консорциума.

Ранее стало известно, что Казахстан планирует продавать часть своей нефти (около 100 тысяч баррелей в сутки или восемь процентов от объема транспортируемой при помощи Каспийского трубопроводного консорциума) в обход России, через азербайджанские трубопроводы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова невоенным путем
В российском городе загорелся гараж с заполненным топливом бензовозом
Отсидевший 20 лет в тюрьме невиновный отсудил у полиции миллиарды рублей
Российской компании разрешили купить KFC
Великобритания призвала Украину наращивать военное наступление зимой
В российском регионе продлили запрет для мигрантов на управление автобусами
Хавбек сборной Португалии призвал болельщиков критиковать Роналду
Один тип квартир подешевел в Москве
В российском океанариуме за два месяца умерли акула-зебра и дельфин
Полная блогерша показала способ скрыть выпирающий живот с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.