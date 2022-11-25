Лукашенко объяснил белорусам значение свободы и независимости

Президент Белоруссии Лукашенко объяснил, что свобода и независимость означают возможности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил гражданам, что свобода и независимость означают возможности. Об этом он заявил на совещании в Гомеле, передает БЕЛТА.

«Если кто-то понимает эту свободу и независимость (это не вас касается, а нашего народа), что "я что хочу, то и ворочу" — хочу работаю, хочу нет — ни в одном государстве этого нет и не будет. Свобода и независимость — это возможности», — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что сейчас в республике «время очень серьезное». Кроме того, по словам Лукашенко, он не хочет, чтобы белорусские «дети взяли ружье» и отправились защищать свою страну. В связи с этим президент призвал работать и выдавать результат, «сжав зубы».

Ранее глава Белоруссии рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка, а также разболтанность в каких-либо вопросах. Лукашенко заявил, что не является сторонником жестких ограничений, указав, что главное — это выполнение работы. В ином случае республика будет «пожинать беду», добавил президент.