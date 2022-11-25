Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:08, 25 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко объяснил белорусам значение свободы и независимости

Президент Белоруссии Лукашенко объяснил, что свобода и независимость означают возможности

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил гражданам, что свобода и независимость означают возможности. Об этом он заявил на совещании в Гомеле, передает БЕЛТА.

«Если кто-то понимает эту свободу и независимость (это не вас касается, а нашего народа), что "я что хочу, то и ворочу" — хочу работаю, хочу нет — ни в одном государстве этого нет и не будет. Свобода и независимость — это возможности», — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что сейчас в республике «время очень серьезное». Кроме того, по словам Лукашенко, он не хочет, чтобы белорусские «дети взяли ружье» и отправились защищать свою страну. В связи с этим президент призвал работать и выдавать результат, «сжав зубы».

Ранее глава Белоруссии рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка, а также разболтанность в каких-либо вопросах. Лукашенко заявил, что не является сторонником жестких ограничений, указав, что главное — это выполнение работы. В ином случае республика будет «пожинать беду», добавил президент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО предрек «ужасающую зиму» для Украины
Обнаружена планета со ультракоротким периодом вращения
Освобожденный из украинского плена военный рассказал о состоянии пленных
Перечислены неочевидные причины развития рака молочной железы
Раскрыта стоимость самого дорогого купленного россиянами авиабилета на Новый год
Стало известно о продолжении поставок импортного пива в Россию
HP потратит на уход из России миллионы долларов
Россиянин сломал руку понравившейся девушке за отказ познакомиться
В Грузии допустили отравление Саакашвили
Германия запретила Польше передавать Украине ЗРК Patriot
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.