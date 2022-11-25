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17:31, 25 ноября 2022Из жизни

У женщины диагностировали рак и вылечили его в тот же день

Daily Mail: женщина вылечилась от рака спустя несколько часов после постановки диагноза

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

61-летняя жительница американского штата Техас Эйприл Будро узнала, что у нее онкологическое заболевание, и вылечила его в тот же день. Об этом сообщает Daily Mail.

Будро трижды вылечилась от рака: в 1984 и 1985 годах у нее была лимфома Ходжкина, а в 2002 году — рак груди. После этого она регулярно проходила медицинские осмотры и компьютерную томографию. Во время очередного планового обследования в январе врачи обнаружили у Будро узелок в легком. Спустя несколько месяцев она снова приехала в больницу и сдала анализы. У нее диагностировали рак легких на ранней стадии. По словам пациентки, она не подозревала о заболевании и не замечала никаких симптомов. «У меня была небольшая одышка, но я не знала, что это рак. Я просто думала, что старею», — вспоминает она.

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Врачи приняли решение немедленно оперировать Будро. С помощью ультратонкого катетера хирурги сделали небольшие разрезы и удалили опухоль всего через несколько часов после постановки диагноза. На следующий день пациентку выписали из больницы. Она принимала обезболивающие и уже спустя три дня полностью восстановилась. «Я щипаю себя, потому что не могу поверить, что все это правда. Все было так просто, без облучения и химиотерапии», — призналась журналистам Будро.

Ранее сообщалось, что 53-летняя Ребекка Крэггс из Великобритании спасла свою жизнь благодаря операции по увеличению груди. Когда впервые сняла бандаж, она обнаружила в груди уплотнение размером с фасолину и обратилась в больницу.

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Алиса Удовик
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