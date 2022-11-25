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14:46, 25 ноября 2022Экономика

Еврокомиссия прокомментировала возможность запрета на газ из России

Еврокомиссия заявила, что не рассматривает запрет на российский газ

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Еврокомиссия никогда не изучала возможности запрета на импорт газа из России, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер. Его комментарий цитирует РИА Новости.

По словам Мамера, ЕК никогда не выступала с информацией о том, что она работает над соответствующим эмбарго, и ситуация никак не изменилась.

При этом на внеочередном заседании 24 ноября страны Евросоюза договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить не менее 15 процентов от объема газохранилищ стран-членов.

Обсуждался на заседании и вопрос потолка цен на российское топливо, однако по этому вопросу стороны прийти к единству не смогли. Планируется, что следующая встреча будет 13 декабря.

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Платон Щукин
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