В Москве подешевел один тип новостроек

«Метрум»: в Москве подешевели новостройки массового сегмента

Почти во всех округах Москвы подешевели новостройки массового сегмента. О том, что один тип новых квартир стал доступнее, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании «Метрум».

За октябрь 2022 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках эконом- и комфорткласса в старых границах столицы в среднем снизилась на 0,7 процента и достигла 294 тысяч рублей. Сильнее всего новое жилье подешевело в Южном административном округе (АО) — на 2,4 процента, до 299 тысяч рублей. Второе место заняли Западный и Северо-Западный АО, где показатель уменьшился на 2,2 процента, до 323 и 301 тысячи рублей соответственно. Тройку лидеров замкнул Юго-Западный АО — здесь снижение составило 1,7 процента, до 236 тысячи рублей.

По итогам месяца «квадрат» подорожал только в одном районе — в Юго-Восточном АО его стоимость выросла на 2,4 процента, достигнув 283 тысяч рублей. Эксперты связывают изменение стоимости новостроек с падением спроса. Граждане переориентировались на вторичный рынок, жилье на котором сильно подешевело. Это вынудило многих застройщиков либо заморозить проекты, либо скорректировать цены.

Заметнее всего за месяц сократилась стоимость однокомнатных квартир — на 2,4 процента, до 11,5 миллиона рублей. «Двушки» и апартаменты подешевели на 1,5 процента, до 16,9 и 16,6 миллиона рублей соответственно, а «трешки» — на 0,6 процента, до 21,4 миллиона рублей. Подорожали только студии — на 0,7 процента, достигнув 7,7 миллиона рублей.

Ранее в ноябре сообщалось, что застройщики отчаялись повысить спрос на новое жилье. Они перестали рассчитывать на восстановление интереса и начали готовится к ухудшению ситуации на рынке.