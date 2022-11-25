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19:38, 25 ноября 2022Наука и техника

В России пообещали разобраться с неполадками скафандра для космонавта

НПП «Звезда» пообещало разобраться с неполадками скафандра для космонавта

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

В Научно-производственном объединении (НПО) «Звезда» пообещали разобраться с неполадками скафандра, из-за которых 25 ноября был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство напоминает, что проблемы возникли в работе насосов системы охлаждения скафандров.

«Насосов два — основной и резервный — и есть автомат, который при нештатной работе основного включает резервный, и наоборот. Имеет место нестабильность работы насосов, будем разбираться», — сказал гендиректор НПП Сергей Поздняков.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что работы по подготовке к выходу в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции (МКС) прекращена из-за неполадок со скафандром.

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Иван Потапов
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