Малышева назвала первый признак смертельно опасного заболевания

Врач Малышева назвала ригидность затылочных мышц первым признаком менингита

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий педиатр-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали первый признак менингита — бактериальной инфекции, поражающей головной мозг. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Малышева рассказала, что менингит является смертельно опасным заболеванием, от которого ребенок может погибнуть за одни сутки. Первым симптомом этой инфекции является ригидность затылочных мышц, то есть состояние, которое характеризуется повышенным тонусом затылочных мышц и их сопротивлением при попытке совершить то или иное движение, подчеркнула врач.

Ее коллега Продеус объяснил, что определить наличие этого признака просто. По его словам, взрослому нужно попытаться наклонить голову лежащего на спине ребенка к груди. При менингите, как уточнил педиатр, прижать подбородок к груди не получится, так как затылочные мышцы будут сильно напряжены.

Среди других симптомов этого заболевания Продеус назвал слабость, вялость и отсутствие реакции на любые раздражители. Он также сообщил, что человек, заболевший менингитом, находится в состоянии между сном и бодрствованием.

При обнаружении первого и остальных симптомов необходимо немедленно вызывать скорую, добавили врачи.

Ранее Малышева и Продеус в программе «Жить здорово!» рассказали о пользе стресса. По их словам, стресс — это приспособительный механизм, который природа придумала для того, чтобы человек мог эффективно пережить этапы своего развития.