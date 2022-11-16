Малышева раскрыла неожиданную пользу стресса

Продеус и Малышева рассказали, что стресс может положительно влиять на человека

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее коллега, иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли неожиданную пользу стресса. Выпуск передачи доступен на видеохостинге Rutube.

«Стресс — это приспособительный механизм, который природа придумала для того, чтобы человек мог эффективно жить и пережить многие этапы своего развития», — рассказал Продеус. По его словам, стресс мобилизует работу органов и систем человека в экстремальных ситуациях.

Иммунолог добавил, что при стрессе в организме высвобождается сахар, который дает питание и энергию мозгу, сердцу и мышцам. Как подчеркнул Продеус, это необходимо для того, чтобы человек мог думать, работать и двигаться.

Малышева отметила, что стресс снижает воспаление и подавляет восприятие боли, благодаря чему людям становится проще действовать. При этом терапевт предупредила, что если человек ничего не делает, а просто сидит на одном месте и переживает все эмоционально, то стресс у него может перерасти в затяжной, что в итоге приводит к развитию различных заболеваний.

Ранее Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» развеяли популярный миф о том, что острая пища может вызывать изжогу. По их словам, острые продукты, наоборот, несут пользу для человека.